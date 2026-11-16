¿Premio por eliminarse? Cerro da día libre a sus jugadores Justo después de la dura eliminación de la Copa Paraguay, Gustavo Costas decidió darle el lunes libre al plantel.

Cerro Porteño sufrió este domingo una eliminación pesadísima en las semis de la Copa Paraguay, cayendo en penales ante un Sol de América que está en Intermedia. Obviamente toda la muchachada terminó indignada y fastidiada luego de esto, finalizando un año fatídico y de pesadilla para el azulgrana.

Así y todo, el entrenador del Ciclón, Gustavo Costas, pensó que lo mejor sería darle una jornada de descanso a sus futbolistas, generando obviamente más rechazo todavía de los hinchas cerristas, a los cuales les hubiese gustado ver entrenando a los jugadores después de la dura eliminación.

El Ciclón volverá a los trabajos recién este martes, buscando concentrarse en lo único que le queda, intentar clasificar a la Copa Libertadores por el acumulativo, aunque se torne muy difícil ya que tiene por delante a Nacional y Trinidense, que también pelean directamente por ese cupo.

La última vez que Cerro no disputó el certamen más importante del continente a nivel de clubes fue en 2017, osea hace exactamente una década.