🙏🏻 “Quiero encontrar a mi papá”, el deseo del héroe solense En medio de la euforia por el paso a la final de la Copa Paraguay 2026, Tulio Schwartz, el arquero de Sol de América, lanzó esta dura declaración.

En medio de los festejos y la felicidad por la clasificación a la final de la Copa Paraguay 2026, el arquero de Sol de América, Tulio Schwartz, realizó una declaración que dejó a todos sin palabras.

El golero que fue figura ante Cerro en la semifinal, aprovechó este momento en que todo el mundo habla de él para hacer un pedido desde el corazón.

“Ojalá algún día pueda encontrar a mi papá. Mi papá es brasileño, pero nunca lo conocí. Estoy averiguando sobre sus orígenes y una vez que termine el torneo, quiero ir a buscarlo. Ojalá lo pueda conocer”, declaró el héroe solense en charla con la 780 AM.

Tulio he’í que tiene pocos datos hasta ahora, pero muchas ganas de que se dé el encuentro.

“Lo último que supe sobre mi papá es que estaba en Yby Yaú, más información no tengo. Busqué en redes también, pero nada concreto”, agregó.