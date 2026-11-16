Se viene una semana pasada por agua, anuncian lluvias y tormentas hasta el miércoles⛈️ El paraguas tendrá que seguir a mano, porque el tiempo va a estar medio jodido durante los próximos días. Meteorología anuncia un panorama inestable …

El paraguas tendrá que seguir a mano, porque el tiempo va a estar medio jodido durante los próximos días. Meteorología anuncia un panorama inestable entre este lunes 16 y el miércoles 18, con un menú bien variado de lluvias, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del país.

Pero ojo, que la lluvia no vendrá acompañada de mucho fresco. El ambiente seguirá entre cálido y caluroso, con temperaturas que podrían trepar hasta los 33 °C.

Hoy lunes arrancamos la semana con bastante calor, cielo mayormente nublado y chaparrones. También se podrían registrar neblinas en las primeras horas. La temperatura irá de 23 °C a 33 °C.

Para mañana martes, el tiempo seguirá complicado, con lluvias y posibles tormentas eléctricas. La jornada tendrá una mínima de 23 °C y una máxima de 29 °C.

Mientras que el miércoles, el calor volverá a sentirse con fuerza, con una máxima de 32 °C, cielo nublado y precipitaciones dispersas.