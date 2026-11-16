La imagen que ganó trascendencia de Tulio, en zapatillas, en la previa del partido. (Foto Instagram)

Fue la figura del Danzarín. Tapó a tutiplén y el penal clave en la definición desde los 12 pasos. Ese es Tulio Schwarz, el arquero de Sol de América que agigantó su figura para amargar al Ciclón y dar el salto a la final de la Copa Paraguay.

Y desde un principio supo hacerlo. A pesar de no estar en la Olla, el “héroe azul” se paseó en zapatillas en el estadio Juan Canuto Pettengill en la previa del partido. Las cámaras captaron al golero, que se paseó en el césped con un gesto relajado que muchos asociaron de inmediato con las recordadas previas de Richard Ortiz.

Pero atenti. Lejos de ser una simple anécdota, la imagen cobró un protagonismo absoluto horas después. Schwarz fue la gran figura del encuentro al mantener su arco con el empate 1 a 1 en los 90 minutos y atajar un remate decisivo en la tanda de penales (4-3) que dejó fuera a Cerro Porteño Ciclón.

Upéi, a través de sus redes sociales compartió las imágenes, donde avei dejó ver la predisposición de su vestuario en la previa del definitorio partido.

“Supimos aprovechar”

Tras conseguir la histórica clasificación a la final de la Copa de Todos, Tulio Schwarz manifestó que “le tomamos en una mala racha a Cerro y lo supimos aprovechar”.

Upéi agregó que “nosotros no teníamos nada que perder, pero mucho por ganar. Gracias a Dios pudimos ganar, queda disfrutar con los compañeros porque es el esfuerzo de cada uno y a disfrutar con la gente que se merece. Hay mucha gente detrás de nosotros que no se ve y contento con ellos”.