Buscar
Deportes

Un regreso para el olvido: Iturbe volvió para ser meme

Tras varios días en el freezer y separado del plantel principal, el delantero regresó a la Primera de Cerro Porteño ante Sol. La hinchada lo recibió entre aplausos, pero el destino le jugó una mala pasada.

Agregar Crónica en
.

El fútbol tiene esas cosas que ni el mejor guionista se atreve a escribir. Después de una larga novela que lo tuvo entrenando apartado y lejos de las canchas, Juan Manuel Iturbe recibió el indulto y volvió a pisar el césped con la camiseta de Cerro Porteño en el duelo frente a Sol de América.

En la previa, todo era color de rosa. El pueblo azulgrana, siempre dispuesto a perdonar si hay entrega, lo recibió con una cálida ovación. Aplausos desde los cuatro costados para darle la bienvenida al hijo pródigo que buscaba redención. Pero la alegría no duró mucho.

El partido le puso en bandeja la oportunidad perfecta para volver por la puerta grande: le tocó chutar el primer penal. Iturbe tomó carrera con la ilusión de gritar el gol del desahogo, pero no pudo ser posible, la pelota voló, pero fuera del arco.

Cerro quedó eliminado de la copa Paraguay y los memes de su regreso comenzaron a saltar.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias