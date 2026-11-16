Un regreso para el olvido: Iturbe volvió para ser meme Tras varios días en el freezer y separado del plantel principal, el delantero regresó a la Primera de Cerro Porteño ante Sol. La hinchada lo recibió entre aplausos, pero el destino le jugó una mala pasada.

El fútbol tiene esas cosas que ni el mejor guionista se atreve a escribir. Después de una larga novela que lo tuvo entrenando apartado y lejos de las canchas, Juan Manuel Iturbe recibió el indulto y volvió a pisar el césped con la camiseta de Cerro Porteño en el duelo frente a Sol de América.

En la previa, todo era color de rosa. El pueblo azulgrana, siempre dispuesto a perdonar si hay entrega, lo recibió con una cálida ovación. Aplausos desde los cuatro costados para darle la bienvenida al hijo pródigo que buscaba redención. Pero la alegría no duró mucho.

El partido le puso en bandeja la oportunidad perfecta para volver por la puerta grande: le tocó chutar el primer penal. Iturbe tomó carrera con la ilusión de gritar el gol del desahogo, pero no pudo ser posible, la pelota voló, pero fuera del arco.

Cerro quedó eliminado de la copa Paraguay y los memes de su regreso comenzaron a saltar.

Iturbe va a volver y va a demostrar de lo que es capaz Iturbe: https://t.co/PgLbKa1EPu — King Lugo (@HassLugo) November 15, 2026

Cayó el penal de Iturbe https://t.co/abibY5r0MJ — Horacio 🇵🇾 (@horacioferreins) November 15, 2026

Blas Reguera anoche buscando a Iturbe en su casa por qué teníamos muchas chances de ganar y no quería perder la racha.. https://t.co/vEYyCcEjIt — Elias Soto (@BernardoSotoMPy) November 15, 2026

Iturbe se la pasó viendo el partido de 412 vs Luzu y aplicó lo de la cobra. https://t.co/pFENjo6MAk — Juanchx🌪 (@Juanescobar1912) November 15, 2026

El penal de Iturbe ahora https://t.co/oxK9V2xz2C — xD (@alexccp1912ccp) November 15, 2026

sacaron un comunicado sobre iturbe todo para que fallara su penal y los deje eliminados https://t.co/wXimsxFzGj — ִ (@algodlvacio) November 15, 2026