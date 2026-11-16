[VIDEO] ¡Atenti! Nueva “presi” tiró ley antimentirosos A pocos días de la entrada oficial del verano, loperro ya se preparan para las fiestas y salidas entre amigos, algunos que otro se portan mal al parecer.

Sofi Rumich se puso los pantalones y asumió la presidencia en su programa de Stream. “Yo soy la nueva presidenta. Están prohibidas las mentiras. Estamos hartas de los mentirosos”, he´i la cueronita.

Adelantó que este primer mandato se impone en Rompe Stream y que más adelante analizaría una reelección frente al pueblo paraguayo. “Necesitamos una presi mujer”, tiró.

He´i avei que otros puntos estaría restringiendo para los que se portan mal, “primero que nada, quedaría prohibido el “te aviso” y después desaparecer”.

El inicio del proyecto de ley no le gustó nada a loperro quienes ya empezaron a tirar que por eso luego no hay mujeres en el poder ndaje. ¡Que fuerte!

Sin importar mucho el que dirán y como una gran tendota siguió, “segundo, el que dice ‘ya estoy llegando’, tiene que estar llegando de verdad. Y tercero, los hombres que no saben lo que quieren van directo “Tacumbú”, he´i entre risas, pero en serioite. ¡Ndi barbaro!

Biquini, curvas y el delirio de loperro en las redes

La cueronita de Rompe Stream, Sofi Rumich infartó al rollo con un videito donde se mostró en biquini y levantó la temperatura. La locutora reventó el termómetro con sus curvas, el rollo deliró con su bellura. En charla con Crónica he´i que la ropita ideal para el verano y contó algunas técnicas que ayudan a chutar a los babosos.

“Para mí el biquini perfecto es el que te hace sentir linda, cómoda y segura de vos misma. Y si encima te queda espectacular, ¡mejor todavía!”, he´i la rubiaza que ya la tiene clarita la película de como lucir en los próximos días de alta temperatura.

Loperro a veces se van todito y abusan con el “vicheo”, lo cierto es que laschi pillan todo la onda. Más de una vez ya le pasó ndaje que se dio cuenta que suspiraban por ella con todos sus sentidos. “Si obvio, nos damos cuenta. Algunos te miran con la intención de que te des cuenta luego que están mirando”, confesó.

Al toque tiró que cuando algunos se pasan de la ralla hay toda la estrategia para zafar de los arrieros pesados. “El repelente perfecto contra hombres en cualquier situación y siempre funciona es el famoso, ‘estoy saliendo con alguien’, ‘tengo novio, no le subo nomas’”, contó algunas de sus mañas.