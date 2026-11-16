¡Dios santo! Casi casi se hizo puré del papa. Si, porque el sumo pontífice esta de gira por Perú y en medio del recorrido por las calles de Lima, la camioneta que lo trasportaba de repente hizo una maniobra brusca que asustó a todos.
La camioneta en la que iba León XIV casi choca contra una moto de la escolta lo que hizo que el papa realice un movimiento bastante complicado que se pudo ver en el video que captó un seguidor.
Por suerte el papa no sufrió ningún daño físico y la caravana pudo continuar sin ningún problema.
El papa León XIV estuvo a punto de sufrir un accidente de tránsito durante su recorrido por Perú, luego de que el vehículo en el que se trasladaba frenara repentinamente para evitar una posible colisión. El incidente quedó registrado en video y la comitiva continuó su recorrido sin mayores contratiempos. 📹: Cortesía.— Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 16, 2026