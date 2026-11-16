[VÍDEO] La rebelión de los socios en Cerro Unos cuantos equipos han decidido no participar del Campeonato de Socios del club azulgrana por el mal momento que se está pasando.

A través de la prensa y páginas partidarias, se informó que varios equipos han decidido renunciar a participar del torneo de socios del Club Cerro Porteño, esto como señal de protesta por el mal momento que atraviesa la institución, sobre todo luego de haber quedado eliminado de la Copa Paraguay ante un Sol de América que está en intermedia.

Aparte de esto, se comenta que varios socios del club se están organizando para aportar soluciones y reclamar en este mal momento, planteándose incluso ir hasta el club si no ven decisiones claras esta semana.

“Creemos que hay momentos en los que uno debe hacerse sentir. Ser socio también significa tener sentido de pertenencia, defender al club y expresar el descontento cuando las cosas no están bien”, dice parte del comunicado publicado informando de esta decisión.