Está a punto definirse el futuro de Junior Marabel. Es que luego de una destacada temporada en Sarmiento de Junín, el goleador paraguayo tiene encaminada su continuidad en el equipo bonaerense, que junto con el representante del atacante paraguayo aportará 1,5 millones de dólares limpios para adquirir su ficha, según informó la prensa de ashá.

De esta manera, Unión, dueño de su ficha, está cerca de concretar una operación que le permitirá sumar una cifra importante a sus arcas. El delantero tuvo un 2026 positivo y se transformó en una pieza importante dentro del equipo conducido por Facundo Sava. A lo largo del año convirtió 14 tantos, ocho de ellos durante el Torneo Clausura, una producción que le permitió consolidarse como una de las principales alternativas ofensivas de Sarmiento.

Su rendimiento despertó el interés de la institución de Junín por asegurarse su continuidad y abrió la puerta a una transferencia definitiva. De acuerdo con la información de LT10, el monto de la operación será cubierto de manera conjunta por Sarmiento y la representación del futbolista.