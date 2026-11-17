Alfaro he’i que tenemos de las mejores defensas del mundo El “cazador de utopías” habló en conferencia de prensa después de la última victoria Albirroja del año ante Japón.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Paraguaya, celebró la nueva victoria de la Albirroja ante Japón esta mañana en Singapur ante Japón, cerrando un año 2026 inolvidable, habiendo regresado al Mundial después de 16 años, llegando de nueva cuenta al quinto partido, eliminando a Alemania y ahora ganando todos los amistosos del ciclo que inició en septiembre pasado.

El “cazador” destacó sobre todo el rol de la defensa nacional, a la cual catalogó como “de las mejores del mundo. Quebrar a la defensa de Paraguay es muy complejo. Le costó a Alemania, le costó a Francia, le costó a Turquía, le costó a Brasil, le costó a Argentina. Sabemos la fortaleza que tenemos en ese aspecto y que tenemos falencias en otro aspecto que nosotros tenemos que tratar de corregir para adelante”, señaló el DT.

Alfaro celebró el gran año que se está cerrando, asegurando que “es un año histórico más allá de los resultados que se dieron en la continuidad, porque como decía en la conferencia previa antes de jugar contra Singapur, Paraguay volvió mundial después de 16 años, que fue una ausencia muy dura para el país, muy dolorosa. Costó mucho, generaciones de jugadores, de muy buenos jugadores que no tuvieron la oportunidad de demostrarse a nivel mundial”.

Ya de cara al futuro afirmó que “para llegar al Mundial del 2030 como nosotros queremos, tenemos mucho trabajo por delante”.