Ya es oficial. La gran final de la Copa Paraguay 2026 ya tiene día, hora y escenario de disputa.
Recoleta y Sol de América, los flamantes finalistas, ya saben cuando y donde cruzarán paleta por levantar el tan deseado trofeo.
La APF confirmó que el juego se llevará a cabo el próximo domingo 06 de diciembre, a las 19:00 en el estadio “La Huerta” del club Libertad.
🏆 ¡Todo listo para #LaGranFinal! Dos equipos, un mismo sueño y un título por conquistar. 🤩 @SoldeAmericapy 🆚 @recoleta_club 📅 Este 6 de diciembre, el Estadio La Huerta será el escenario donde conoceremos al campeón de la #CopaParaguayAPF 🙌 2026. #LaCopaDeTodos 🇵🇾 https://t.co/bKNAj1w5Il— Copa Paraguay APF (@CopaParaguayAPF) November 17, 2026