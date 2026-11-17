Antes del aguinaldo ya habrá campeón de la Copa de Todos La APF ya le puso fecha, hora y escenario a la gran final entre Recoleta y Sol de América.

Ya es oficial. La gran final de la Copa Paraguay 2026 ya tiene día, hora y escenario de disputa.

Recoleta y Sol de América, los flamantes finalistas, ya saben cuando y donde cruzarán paleta por levantar el tan deseado trofeo.

La APF confirmó que el juego se llevará a cabo el próximo domingo 06 de diciembre, a las 19:00 en el estadio “La Huerta” del club Libertad.