Caballos de Vázquez: ¿será que había reintegro si apostabas por ellos? Unos siete caballos del Grupo Vázquez fueron incautados después de que una hermana de Miguel Vázquez intentara sacarlos del Club Hípico Paraguayo.

Este lunes, unos siete caballos que eran propiedad del Grupo Vázquez, y que se encontraban en el Club Hípico Paraguayo, fueron incautados luego de que una hermana del hoy preso Miguel Vázquez, ex CEO de ueno bank, solicitara retirarlos del establecimiento. Según se informó, los animales están valuados en unos USD 100.000.

Los datos que fueron saliendo aseguran que dos de los animales figuran a nombre del propio Miguel Vázquez, mientras que los otros cinco están registrados a nombre de Adriana Vázquez. Entre los ejemplares incautados hay dos caballos de salto, utilizados en competencias ecuestres.

La incautación se dio después de que el Club Hípico Paraguayo recibiera una nota presentada por una hermana de Miguel Vázquez, solicitando retirar los animales del establecimiento. Debido a esto, los responsables del club enseguida le avisaron al Ministerio Público, permitiendo adoptar medidas para evitar el retiro de los ejemplares mientras se determina su situación.

Mientras tanto, el Club Hípico Paraguayo buscará interesados que puedan hacerse cargo de los gastos de pensión de los ejemplares, al mismo tiempo que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) coordina los procedimientos correspondientes para una eventual venta anticipada.