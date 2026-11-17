Casi entró en escuelita: pilló una transferencia falsa La verguenza no da de comer he´i la periodista Jeniffer Villamayor, quien al enterarse que se quedó sin chamba por todo el guyryry vinculado a ueno b…

La verguenza no da de comer he´i la periodista Jeniffer Villamayor, quien al enterarse que se quedó sin chamba por todo el guyryry vinculado a ueno bank, decidió dedicarle 100% a su propio negocio de venta de perfumes. Resulta ser que ya aparecieron avei gente que le quizo joder con las transferencias y contó en su perfil de Instagram lo ingeniosos que son loperro.

En charla con Crónica sugirió al rollo confirmar los pagos por transferencias y vichear bien los comprobantes para no ser estafados ndaje. En su caso por ejemplo contó que, “mi nombre en el pago que mi hizo una amiga coincide todo, pero si miran la otr imagen está mal escrito”.

¡Nde tavyonde! La comunicadora iba a colaborar 410 mil guaraníes en mercadería si es que no pillaba la onda. La historia es puregte porque ndaipori kyhyje y apenas se enteró de su situ laboral y pensó, “la vergüenza no da de comer” y salió a potenciar su boliche.

Jeni he´i que, “siempre tuve mi tienda pero ahora que estoy desempleada me estoy dedicando al 100%. Tengo mi tienda física en capiata. Y mis ventas por live en TikTok implemente hace unos días”.

Lo cierto es que el rollo queda boquiabierto cuando ven a la cronista en acción. “Cuando hago mis live me preguntan si yo pa soy la periodista y que hago vendiendo. Les respondo que soy periodista de profesión y vendedora por pasión porque me encanta hacer eso y vengo de una familia de comerciantes. Pero que solo soy periodista que está en vacaciones y se dedica a su emprendimiento”, he´i entre risas.