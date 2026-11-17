Cerro dejará que Costas arme el 2027 Después de una reunión del Departamento de Fútbol del Ciclón, se terminó decidiendo que el argentino siga para la próxima temporada.

A pesar de que el 2026 terminó siendo probablemente el peor año azulgrana en décadas, habiendo perdido prácticamente todo lo que disputó y estando al borde de quedar fuera de la Copa Libertadores del próximo año, el Departamento de Fútbol del Club decidió este pasado lunes en una reunión, que Gustavo Costas siga siendo el DT para el año 2027.

Del encuentro participaron el presidente Blas Reguera, además de Luis Ortega, Rubén Recalde, Miguel Carrizosa, Gustavo Samaniego, Luis Lavigne, José Jacquet y Enrique Biedermann, mientras que del cuerpo técnico estuvieron Costas junto a sus colaboradores.

Con esta decisión, el entrenador argentino tendrá la oportunidad de poder armar su propio plantel así como su propia pretemporada, algo a tener en cuenta recordando que luego de la dolorosa caída ante Sol de América en penales, que dejó al Ciclón afuera de la Copa Paraguay, se habló de un quiebre definitivo entre los jugadores y Costas.

Gustavo llegó a Cerro Porteño para reemplazar a Ariel Holan, encontrándose el azulgrana en una situación complicada pero aún con chances de ser campeón del Clausura. No obstante, las cosas empeoraron, con el equipo cayendo constantemente en duelos claves, pasándose una rueda entera sin ganar en su estadio, incluyendo una nueva derrota ante Olimpia, y quedando al borde de no ir a la Copa Libertadores, algo que es más que necesario para el Ciclón, sobre todo por la crisis financiera en la que está inmerso actualmente.