[VIDEO] De jagua’i callejero a director general Era un “Delmer” pero ahora se llama “Corbata” y tiene un cargo muy importante.

Lo que comenzó como una visita de un perrito callejero terminó convirtiéndose en una hermosa historia de amor de cuatro patitas. El protagonista es Corbata, un simpático perrito que llegó al barrio Arecaya en Mariano Roque Alonso, a principios del 2025 y hoy es prácticamente una autoridad más de la institución educativa de la zona.

Su historia comenzó cuando apareció luciendo una coqueta corbatita azul, detalle que terminó dándole su particular nombre. Primero rondaba por la Parroquia Ñandejára y luego encontró refugio en la casa de una doña de buen corazón, Ña Celsi. Pero había algo que lo atraía especialmente: el movimiento de los niños que todos los días iban a la escuela que está cerquita de su hogar.

De a poquito comenzó a acercarse a la institución, conquistando a los alumnos con su simpatía. Entre caricias, juegos y alguna que otra merienda compartida, Corbata se fue ganando un lugarcito en el corazón de todos. Aunque, al principio, con la directora mantenía cierta distancia. ¡Parece que le tenía un poquito de miedo a sus plagueos!

Sin embargo, el destino tenía preparado un capítulo especial para este peludito aventurero. En septiembre pasado, durante una de sus salidas, se involucró en una pelea con otros perros y terminó gravemente herido. La situación se complicó tanto que el animal, como todo “arriero” no quiso ir al doctor y decidió esconderse en el baño de las nenas.

Al verlo en esas condiciones, la directora de la institución y uno de los profes intervinieron para rescatarlo y llevarlo junto a una veterinaria. Corbata quedó internado durante una semana, pero nunca estuvo solo: la directora lo visitaba mañana y tarde, pendiente de su recuperación y llenándolo de cariño.

La dire, que al principio parecía imponerle respeto, terminó convirtiéndose en una de sus mayores protectoras.

Después de recibir el alta, Corbata regresó a la escuela, pero esta vez para quedarse definitivamente en el corazón de la comunidad educativa. Desde entonces acompaña las actividades, comparte con los alumnos y disfruta de todos los mimos que recibe. Tanto es así que ya tiene un cargo honorífico: ¡director general de la institución!

Y como todo buen director merece sus privilegios, de vez en cuando disfruta de sus sesiones de spa y hasta tiene cubiertas sus consultas veterinarias.

Aunque el firu se considera de espíritu libre, con varias casas y muchos humanos que lo quieren, todavía extraña a sus amigos playeros de Petrobras, con quienes también compartió parte de sus aventuras antes de “sentar cabeza”.

Corbata llegó sin invitación, se metió en la escuela, conquistó a los alumnos y terminó hasta con un cargo importante. El firu no solo encontró una familia, también consiguió el mejor puesto de su vida.