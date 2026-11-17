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Aunque está recluido tras las rejas, Miguel Vázquez no tiene todos sus asuntos pendientes en pausa. El empresario firmó un poder mientras permanece en prisión preventiva, documento que permitirá a sus representantes actuar en su nombre en las distintas causas penales y patrimoniales que enfrenta.

El trámite se realizó durante su reclusión, en un régimen en el que según las autoridades penitenciarias no recibe ningún privilegio especial.

Vázquez está imputado por varios hechos, entre ellos lesión de confianza, tentativa de estafa, asociación criminal y lavado de activos.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitó que siga tras las rejas, argumentando que existe riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación.