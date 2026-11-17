El “Zeus” quemó combustible a lo loco, 60 millones costó traer el yate desde Encarnación hasta Asunción ¡Ni los dioses del Olimpo viajan gratis! El traslado del lujoso yate “Zeus”, incautado en el marco de las investigaciones por el caso ueno bank, habr…

¡Ni los dioses del Olimpo viajan gratis! El traslado del lujoso yate “Zeus”, incautado en el marco de las investigaciones por el caso ueno bank, habría demandado unos 60 millones de guaraníes solamente en combustible para dar un “paseo” por el río Paraguay.

La embarcación salió desde San Juan del Paraná, Itapúa, y navegó hasta Asunción bajo una fuerte custodia de efectivos de la Armada Paraguaya.

El operativo también contó con la presencia de los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, quienes acompañaron la verificación de la embarcación.

El yate, vinculado al Grupo Vázquez, está valuado en unos 800.000 dólares

Mientras muchos juntan moneditas para para cargar combustible a sus vehículos, el Zeus necesitó 60 millones que salieron de las arcas de Petropar, para completar su paseo fluvial.