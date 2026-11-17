Mba’e pio péa. Una final de fútbol femenino en Brasil terminó en una batalla campal y una jugadora quedó inconsciente voi. El caos estalló kuri durante la definición del Campeonato Paulista Sub-20, entre Ferroviária y Corinthians.

Después de una falta que desató el enfrentamiento, Miga, jugadora de Ferroviária, comenzó a intercambiar golpes con sus rivales. Mel, de Corinthians, intentó ndaje intervenir, pero recibió un puñetazo en la cara y cayó desplomada anga en el campo de juego.

La árbitra mostró tres tarjetas rojas, incluida una a la entrenadora de Corinthians. Ferroviária ganó 2 a 0, pero las escenas de violencia terminaron opacando el campeonato y avei la destreza de las peloteras, además de los puños, con la pelota.