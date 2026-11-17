Impresionante la cantidad de agua que se juntó en un “flá”. (Foto: Captura C9N)

Mientras que muchos esperaban usar las manos para dar aplausos, por poco no las usan para “nadar” después que, en un “abrir y cerrar de paraguas”, la Seccional N.º 2 del Partido Colorado en la “República” sufrió una repentina y severa inundación justo en el momento en que se desarrollaba una exhibición gimnástica dentro de sus instalaciones.

Según relataron testigos de la escena, el aguacero descargó un volumen de lluvia tan descomunal que en cuestión de minutos se formaron correntadas de la gran siete tanto dentro como en los alrededores del local partidario.

El nivel del agua subió con tal rapidez e intensidad, debido a la tormenta corta pero contundente, que algunos asistentes bromearon con que, ante semejante caudal, hasta el mismísimo Titanic se hubiera ahogado allí mismo.

El episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura ante las lluvias intensas y transformó una presentación deportiva en una anécdota que rápidamente dio de qué hablar entre los vecinos luqueños.