Ka’i🐒 quedó al borde de la muerte Momentos de angustia y desesperación se vivieron en la zona de Reducto, San Lorenzo, donde un pequeño mono capuchino estuvo a punto de perder la vida…

Momentos de angustia y desesperación se vivieron en la zona de Reducto, San Lorenzo, donde un pequeño mono capuchino estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica.

El animalito había sido encontrado desorientado en un árbol, pero en medio del rescate tuvo contacto con cables y recibió una fuerte descarga. La situación se volvió dramática y los bomberos voluntarios tuvieron que intervenir rápidamente, realizando maniobras de reanimación para devolverlo a la vida. ¡Y por fortuna, el pequeño guerrero resistió!

Tras recibir atención veterinaria, se confirmó que no presentaba lesiones visibles y que incluso podía alimentarse, una señal alentadora después del tremendo susto que pasó.

Luego del accidente, el monito quedó bajo resguardo del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (DEBOA), a la espera de ser entregado al MADES, donde recibirá cuidados especializados.