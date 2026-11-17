Dos garras y un colibrí todo disecado fueron encontrado en sus partes íntimas.

En el paso Los Libertadores, que une Argentina con Chile en lo alto de la Cordillera de los Andes, un fulano fue pillado llevando cosas poco comunes dentro de su ropa, bien escondiditos por cierto en sus “partes íntimas”. A la hora de confesar, he’i que se usaban para rituales.

Los funcionarios de aduanas del lado “huevón” he’i que entre las cosas que incautaron había dos patas de oso hormiguero gigante y un colibrí disecado envueltos en tela y sujetas con cinta de embalaje dentro del bolsillo de un pantalón, bien pegadito a sus “calzones”.

El fulano dijo que los restos animales serían empleados en “rituales chamánicos de protección y sanación”. Sin embargo, al tratarse de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), las piezas fueron decomisadas.

El fulano quedó detenido a disposición dela Justicia que busca investigar si es responsable de la caza de estos animalitos o cómo fue que llegaron hasta su poder.