¡Más de 800 propiedades y 160 vehículos! el inventario del caso ueno parece no tener fin ¡Y la lista sigue creciendo como chisme de barrio! El sarambi patrimonial que se armó con el caso ueno bank sigue sacando números que dejan con la bo…

¡Y la lista sigue creciendo como chisme de barrio! El sarambi patrimonial que se armó con el caso ueno bank sigue sacando números que dejan con la boca abierta al rollete. Hasta ahora, el Registro Unificado Nacional (RUN) tiene identificados más de 800 inmuebles y unos 160 vehículos vinculados a personas que cuentan con orden judicial de inhibición de vender o gravar sus bienes.

Pero esto todavía no termina. Según Lourdes González, gerente superior del RUN, siguen llegando nuevas órdenes judiciales y la cifra podría superar las 1.000 propiedades.

La Fiscalía también recibió un informe con el recorrido de las transferencias de bienes realizadas desde 2022 hasta noviembre de 2026, para rastrear qué propiedades cambiaron de manos y a nombre de quién terminaron.

La funcionaria calificó el caso como extraordinario y lo comparó, por su magnitud, con los antecedentes de González Daher y Leoz.

Mientras tanto, el paraguayo de a pie hace malabares para pagar su alquiler o juntar para un terrenito. ¡Y en este caso, parece que las propiedades se cuentan por centenas y los vehículos tampoco se quedan atrás!