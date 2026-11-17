Tras unos altibajos impresionantes durante esta temporada, Reco termina un año de manera expectacular, ni más ni menos que con la clasificación a la siguiente edición de LaLi.

“Si Dios con nosotros... quién contra nosotros??”. Así se manifiesta el presidente del club, Luis Vidal, que se prepara avei hína para la gran final de la Copa Paraguay, contra Sol de América.

El Canario tuvo kuri su debut internacional en este 2026, participando en la Copa Sudamericana, donde tuve un decoroso papel. En esta histórica intervención, eliminó a Nacional en la fase previa y ganó de forma invicta su grupo, dejando atrás a rivales como San Lorenzo y Santos, cayendo recién en los octavos de final ante Boca Juniors.

Y tras esto tuvo kuri un bajón, poniendo en riesgo incluso su promedio. Su DT, Jorge González, puso a disposición su cargo, pero la dirigencia lo mantuvo y ahora hizo honor a la confianza asegurando la presencia del equipo, por primera vez, en el máximo torneo continental como Paraguay 4. Obtuvo este boleto tras avanzar a la final de la Copa de Todos y verse beneficiado reglamentariamente por el triunfo de Sol de América sobre Cerro Porteño, ya que el conjunto danzarín milita en la Intermedia y no es elegible para disputar el certamen de la Conmebol.