¡Ni los Super Campeones pueden con Paraguay! 🔴⚪ La Albirroja derrotó a Japón y cerró un genial 2026 ganando todos los partidos del ciclo de amistosos que disputó después del Mundial.

La Selección Paraguaya derrotó a su par de Japón por 2-1 en Singapur, cerrando así un 2026 tremendo en el cual se volvió al Mundial después de 16 años, se volvió a jugar el quinto partido, se eliminó nada más y nada menos que a Alemania, y para colmo se ganó en todos los amistosos que se disputaron después de la Copa del Mundo.

El primer gol del partido llegó apenas al minuto de juego, gracias a una jugada preparada desde un córner que acabó con el remate de Juan Cáceres, que marcó su primer gol en 25 partidos con la Albirroja. Ya avanzado el primer tiempo, el capitán Gustavo Gómez clavó uno de sus típicos cabezazos para el 2-0.

En el segundo tiempo, el equipo de Alfaro comenzó a replegarse demasiado, lo cual hizo que Japón tuviera varias ocasiones para descontar, lográndolo ya en los últimos 10 minutos, luego de una gran tapada de Orlando Gill posterior a un buen tiro libre nipón, que acabó en la cabeza de Fukuda que terminó definiendo.

Paraguay cerró un ciclo de amistosos perfecto luego del Mundial 2026, habiendo vencido consecutivamente a Bolivia, Colombia, Singapur y ahora a Japón.