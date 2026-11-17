¡Osoroko nde loco! !Mirá lo que le hicieron a Alan Wlk! El delantero albirrojo intentó escapar por derecha, pero el japonés no quiso saber nada de que se le vaya y terminó rompiéndole toda la camiseta. Mirá como quedó.

Mala noticia ara Alan Wlk, no podrá guardar la camiseta de su debut en la selección absoluta.

El delantero de Lanús arrancó de titular el amistoso ante Japón y metió una buena jugada por derecha, dejó atrás a su marcador pero este le agarró de la camiseta y osoropaité.

Sí, Itakura no quiso saber nada de que Wlk encare hacie el área y le estiró de la casaca y tuvo que cambiar por otra nueva el delantero albirrojo que se quedó seguramente sin su recuerdo.