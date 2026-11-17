Mala noticia ara Alan Wlk, no podrá guardar la camiseta de su debut en la selección absoluta.
El delantero de Lanús arrancó de titular el amistoso ante Japón y metió una buena jugada por derecha, dejó atrás a su marcador pero este le agarró de la camiseta y osoropaité.
Sí, Itakura no quiso saber nada de que Wlk encare hacie el área y le estiró de la casaca y tuvo que cambiar por otra nueva el delantero albirrojo que se quedó seguramente sin su recuerdo.
#SomosAlbirroja | ¡Querían la camiseta albirroja! 😎 Allan Wlk fue víctima de un estirón de Ko Itakura y terminó con la camiseta rota. ¡VAMOS PARAGUAY! 🤩 Presentado por: @nisseiparaguay @agrotecsa @PechugonPy @PilsenPy @slotsdelsolpy @fortinparaguay @poweradeparaguay @dinelcopy @arcoirispy #Amistoso11— Vs Sports (@SomosVsSports) November 17, 2026