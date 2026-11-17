Cada vez que caen en un lugar, los agentes fiscales encuentran millonadas o bienes súper caros. (Foto: Ilustración)

Cada vez que meten el dedo, sale dinero. En medio del “rastrillaje” que se está haciendo a todo lo que tenía Miguel Vázquez en sus distintas empresas, ahora, pillaron ¡una millonada!, algo así como 3 millones de dólares.

Esta fortuna, cuyo monto está aún sujeto a una precisión más exacta, fue encontrada por agentes fiscales que llegaron a la sede de GSR Seguridad, firma vinculada al Grupo Vázquez encargada de custodiar sucursales de Ueno Bank.

Durante el operativo, los investigadores localizaron una importante suma de dinero en efectivo que, según los primeros reportes, pertenecería al sistema de cajeros automáticos de la entidad bancaria. Si bien es cierto aún se está vicheando el monto final, se habla de unos Gs. 18.000 millones.

Buscando saber de dónde salieron todos esos billetes, los agentes fiscales convocaron de urgencia a representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) con el objetivo de transferir el dinero bajo resguardo de la banca matriz.