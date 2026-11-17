¡Qué desgracia! Abel Núñez, jugador de las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza, en curepilandia, murió anga tras recibir un golpe en la cabeza durante un partido de la Quinta División del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El hecho ocurrió kuri la semana pasada en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz, durante un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata, que enfrentaba a equipos de las zonas C y D frente a Deportivo Muñiz.

Núñez, categoría 2008 y N° 10, recibió ra’e de lleno un pelotazo en la cabeza tras un rechazo y cayó al campo sin reacción. Al toque fue atendido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. El encuentro fue suspendido de inmediato, al igual que el de Sexta División, que debía disputarse a continuación.

Núñez fue operado, pero su cuadro no mejoró y al inicio de esta semana comunicaron su lamentable deceso.