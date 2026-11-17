Rolón se pegó el raje y la dejó a Cantero para que interine como Fiscal General .

Más apretado que pasajero en hora pico, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, no le quedó de otra que dar un paso al costado antes que lo chuten en seco. Mientras pegaba el raje, designó a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera como encargada de Despacho y ordenadora de gastos del Ministerio Público.

Esta designación no fue al voleo, sino que se hizo dentro del cumplimiento de la Ley Orgánica institucional, que establece que la titularidad interina debe recaer en la fiscal adjunta en lo penal con mayor antigüedad.

La disposición administrativa entrará en vigencia desde este miércoles 18 de noviembre de 2026, con el propósito de asegurar la continuidad operativa y funcional de la institución. Paralelamente, Rolón remitió su nota de renuncia al presidente de la República, Pedro Alliana, quien deberá aceptarla formalmente para activar los mecanismos constitucionales de reemplazo definitivo.

Emiliano Rolón había asumido la conducción de la Fiscalía General en 2023 y su mandato constitucional de cinco años debía extenderse hasta 2028, quedando ahora el despacho a cargo de Cantero Vera durante esta etapa de transición.