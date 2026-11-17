Se va “un año inolvidable”, he’í el capi Gómez La Albirroja cerró con victoria un 2026 fantástico y su capitán, Gustavo Gómez, lo dejó plasmado en unas emotivas palabras.

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Gustavo Gómez recibe el trofeo tras la victoria ante Japón (APF).

A través de su cuenta de Instagram, Gustavo Gómez, capitán de la selección paraguaya, dedicó unas palabras por el cierre de un 2026 fantástico para la Albirroja.

El “Capi”, que llegó a los 100 partidos con la selección, y encima festejó con gol ante Japón, una vez más destacó el orgullo que siente por vestir la Albirroja.

“Terminamos un año inolvidable que quedará grabado en nuestra memoria para siempre.

No hay orgullo más grande que defender esta camiseta y dejarlo todo para poner a Paraguay en lo más alto.

Queremos que todo el país sepa que este grupo está formado por hombres con integridad, carácter y valores.

A través del fútbol le demostramos al mundo lo que significa ser paraguayo.

Seguimos firmes, creciendo unidos y mejorando cada día. 🇵🇾❤️“, expresó Gómez.