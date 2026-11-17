Tim Payne tendrá hinchada propia el domingo El neozelandés se puede consagrar campeón con Olimpia en el juego ante el Sportivo Trinidense y tendrá la visita de El Scarso, el influencer argentino que lo hizo famoso.

Olimpia puede dar una nueva vuelta olímpica este fin de semana y nadie se lo quiere perder. Para muchos del plantel podría ser su primer título con la camiseta del Decano y ese es el caso de Tim Payne.

El lateral neozelandés llegó a Para Uno después de causar furor en las redes sociales en plena Copa del Mundo y hoy está a un paso de ser campeón del fútbol paraguayo.

Y como era de esperarse, este domingo tendrá hinchada propia. Si, Olimpia puede ser campeón este domingo y Valentín Scarsini, más conocido como El Scarso, el influencer argentino que creó el fenómeno Tim Payne, ya confirmó que estará presente en el Defensores del Chaco.

“Me voy a Paraguay para ver campeón a Tim Payne”, comentó Scarso en su cuenta de Instagram y pidió a los paraguayos que le recomienden donde comer bien.