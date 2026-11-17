Los investigadores esperan conseguir evidencia a partir de una serie de testimonios dados por guardias de un edificio abandonado.

Empezó como un comentario. Siguieron otros. De golpe, en redes sociales, había decenas de testimonios de un edificio donde se escuchan ruidos que nadie entiende, algún que otro portazo y hasta máquinas de escribir usándose a gran velocidad. Eso movilizó a un equipo de investigadores de hechos paranormales a ver si confirman la presencia de póras bochincheros en la edificación en cuestión.

El punto de partida fue el testimonio de los guardias de seguridad locales, quienes aseguran haber escuchado esos sonidos por momentos atemorizantes en la oscuridad que reina en torno a las ruinas de este edificio ubicado en Pretoria, Sudáfrica.

Hasta allí fueron los integrantes de The Upsidedown, un equipo fundado por Rivas Bright con un propósito insólito: cazar fantasmas en busca de respuestas reales.

Armados con dispositivos tecnológicos como medidores de frecuencia de radio, los investigadores intentan capturar evidencias en video mientras el sonido distante de disparos de fondo recuerda los peligros reales del exterior.

Aunque los resultados científicos siguen siendo inconclusos y muchos tachen la iniciativa de una locura, Bright y sus compañeros insisten en que no buscan expulsar a los espíritus, sino descifrar los misterios de ultratumba, manteniendo viva la esperanza de hallar una prueba irrefutable que desafíe la lógica convencional.

Todo lo que se hace, se filma para capturar evidencia potencial. Pero el resultado no es concluyente hasta el momento. “Puedo entender por qué la gente pensaría que estamos locos, pero cuando finalmente obtenemos esa pieza masiva de evidencia irresoluble ... ¿quién es el loco entonces?" asegura Bright.