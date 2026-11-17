[VIDEO] ¡No se guardó nada! Mina habló por primera vez de Miguel Vázquez Sin pelos en la lengua, la comunicadora contó todo lo relacionado a su vínculo y renuncia al Grupo Vázquez, cañeo con tuti al exdirectivo de la firma.

Mina Feliciangeli apareció por primera vez ante el público, en el programa de German Martínez Vierci, para soltar todo lo relacionado a La Tribu, el lugar donde trabajo hasta el día que se enteró que el dueño de la empresa, Miguel Vázquez, fue imputado por el caso uno bank. Sus últimas palabras en las 650 AM fueron, “yo no sé fingir demencia, gente, y esto es una barbaridad, lo que se ha hecho. Entonces, yo no puedo quedar acá, y hablar mal del dueño del lugar donde trabajo”.

Lo purete es que cuando conversó con “Gemavi” no se guardó absolutamente nada y con mucha sinceridad confesó que desde el primer día Vázquez no le inspiró mucha confianza ndaje. “Mirá, a mí me dio mala espina este chico. porque claro, me voy y de verdad, por ejemplo. La primera vez tengo que decir que cuando lo conocí, que se fue con su señora, no, no, de verdad nada: “Hola, qué tal, sí, gracias, felicitaciones”, bla, bla, bla”, se refirió al primer contacto.

En una segunda oportunidad quedó boquiabierta y vio una escena infraestructura de película voi. La comunicadora pudo ver a Miguel Vázquez en su despacho y no le gustó para nada lo que observó. Lo primero que pensó fue, “Que soberbio este pendejo”. Cuando se enteró de su edad, cuestionó más fuerte la situación, “¿Cómo es posible que semejante negocio... por qué le confían a este muchacho”, preguntó y al toque le respondieron, “”Es muy inteligente".

Al verlo desparramado en un megasillón, no dudó en cuestionar su actitud frente a la directiva Raquel Vázquez. “No le digo así: ‘Qué soberbio me parece este pendejo’, no le dije, pero le dije: ‘¿Cuántos años tiene este señor?’”. Por si fuera poco, lo tildó de tener “delirio de grandeza” y cuestionó sus ostentosos lujos: “¿Para qué tantos autos, por ejemplo? Es puro paja y bla-bla”.

Durante la entrevista, Mina he´i que, “no solo perdí el trabajo, sino que perdí plata, porque tenía mi plata ahí”, contó que se le fueron sus ahorros porque tenía más de 228 millones de guaraníes en ueno bank. “Yo no creo en eso de que en algún momento se va a recuperar”, tiró.

Aunque agradeció la existencia del Fondo de Garantía que salvó a los ahorristas más humildes. Además, lamentó la cantidad de gente que se quedó en la calle, “¿Dónde van a ir a trabajar más de 6.000 personas que trabajaban ahí?”, cuestionó.

Finalmente, salió al paso de los haters que la acusan en redes sociales. “Ni un ser humano te puede asegurar que se fue por culpa mía a abrir una cuenta en ueno. Yo nunca hice publicidad de ueno ni nada: ‘¡Qué bueno ueno!’, nada”, sentenció tajante.

Algo no estaba bien ndaje

Antes de que estallara la bomba, la comunicadora ya había olfateado las denuncias en otros medios y pidió explicaciones directas en agosto, logrando que la plana mayor del banco se reuniera con los conductores. Aunque le aseguraron que el medio V Media estaba limpio y que el Banco Central los respaldaba por ser un “banco sistémico”, hoy reconoce que “evidentemente se pasaron de rosca” con los autopréstamos.

Para cerrar, cuestionó de dónde salió realmente toda esa fortuna, dejando en el aire la duda de si ya tenía plata de antes o si todo se vino abajo “como se vino la intervención, se fue todo a la mierda” tras meter la plata en empresas vinculadas.