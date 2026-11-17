[VIDEO] Venden jeans para “lesbianas” y “hombres bandidos” ndaje El video se volvió viral en redes sociales por la insólita y desopilante estrategia de marketing de los vendedores.

¡Novaseo! En tiempos donde la crisis aprieta y hay que rebuscárselas para llamar la atención de los clientes, un local de indumentaria rompió todos los moldes tradicionales y apostó al marketing directo y sin rodeos.

En las imágenes, que ya circulan por todas las plataformas, se ve a los empleados del comercio presentando la mercadería de una manera muy particular. “Si sos mujer y te gustan las mujeres, tengo para vos pantalón para lesbianas”, dispara un joven a cámara mientras exhibe uno de los modelos de la temporada.

Pero la cosa no quedó ahí. Segundos después, toma la posta una compañera, redobla la apuesta y apunta directo al público masculino con otro corte: “Pero si sos hombre y bandido, este es para vos”. El video se grabó para la tienda Fabri que dividió a su público entre quienes festejan el ingenio y el humor para levantar las ventas, y quienes no salen de su asombro ante semejante sinceridad comercial. Lo cierto es que, con estrategias fuera de lo común, lograron que todo el mundo hable de sus jeans.