[VIDEO] Y vos... ¿Qué tan tóxica sos? Influencer tiró el dato para que laschi pillen si es que sus chulis tienen nuevas amis.

La cuerona Agus Stanley prendió fuego en el programa Será una Gran Tarde cuando Dany Pereira le preguntó, “¿Ponés límites, por ejemplo, en redes sociales si es que tenés pareja?”. Sin pestañear respondió, “obvio. Le tiene que dejar de seguir a todas”, he´i. Más adelante tiró ideas a laschi para pillar si es que sus chulis se portan mal.

“Este es un tip para las tóxicas. Primer paso: tener tu cuenta falsa. En tu cuenta falsa le vas a bloquear a todas las personas que él sigue. Sí, desde la cuenta falsa le bloqueas y después, cuando vos entrás otra vez y te aparece que le siguió a una persona, es porque esa persona es nueva, porque los otros están bloqueados”, disparó el consejito.

El rollo quedó boquiabierto en el estudio, entre sorprendidos, maravillados y asustados avei al conocer el nivel Dios de Tóxica que tiene la influencer.