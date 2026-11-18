A nadie: Cerro y Libertad ya saben cuando irán por el tercer puesto Ya se fijó el día en que el Ciclón y el Guma irán por subir al podio de la Copa Paraguay.

La Copa Paraguay 2026 ya confirmó los detalles del partido por el tercer puesto entre Cerro Porteño y Libertad, el cual se disputará el próximo jueves 26 de noviembre, a partir de las 19:30, en el estadio Defensores del Chaco, a tan solo unos días de la final del torneo entre Recoleta y Sol de América.

El compromiso marcará la disputa por el último lugar del podio de la competencia, que para ambos equipos solo servirá de consuelo, y en el mejor de los casos para hacerse con algo de dinero, ya que ninguno se planteó llegar a jugar este partido.

Por otra parte, la organización ya había dado a conocer los detalles de la gran final, que tendrá como protagonistas a Sol de América y Recoleta. La definición del título de la Copa Paraguay está programada para el domingo 6 de diciembre, a las 19:00, en el estadio La Huerta.