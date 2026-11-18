Buscan voluntarios para mimar a los animalitos del Zoológico El Zoológico de Asunción abrió una convocatoria para todas aquellas personas que quieran regalar un poquito de su tiempo y ayudar en el cuidado y bie…

El Zoológico de Asunción abrió una convocatoria para todas aquellas personas que quieran regalar un poquito de su tiempo y ayudar en el cuidado y bienestar de los animales que viven en el establecimiento.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Asunción y la Dirección Nacional de Defensa Animal, busca sumar voluntarios con ganas de colaborar, compromiso y, sobre todo, mucho amor por los animales.

Los interesados ya pueden anotarse a través de un formulario en línea, completando sus datos personales y de contacto. ¡No hace falta ser Tarzán ni hablar el idioma de los monos, pero sí tener vocación de servicio y ganas de ayudar!

Las inscripciones están disponibles en este enlace: https://bienestaranimal.gov.py/voluntariado-zoo