Costas se cansó de los extranjeros que no rinden El entrenador de Cerro habría pedido exclusivamente jugadores paraguayos para el próximo mercado de pases.

El DT azulgrana, Gustavo Costas, ya le habría dicho a la directiva que está preocupado por la conformación actual del plantel, diciendo que tener 12 futbolistas extranjeros, muchos de ellos con un rendimiento por debajo de lo esperado, terminó condicionando seriamente toda la planificación del actual semestre, el cual fue desastroso para el Ciclón, sumado a las limitaciones reglamentarias y lesiones.

Es por esto, que el cuerpo técnico liderado por Costas ya estaría vicheando de cerca a varios futbolistas paraguayos tanto del ámbito local como del exterior, los cuales podrían tener interés y predisposición para vestir la camiseta del club. En este sentido, ya se habla de la posibilidad de la vuelta de Óscar y Ángel Romero, así como de Alan Benítez, aunque no dejan de ser rumores.

Al mismo tiempo, también se dice que Jorge Achucarro podría estar acompañando el proyecto deportivo, con participación en los trabajos de la categoría Reserva y en otras áreas de formación, aunque esto no está confirmado.

En medio de todo esto, el club ya estaría gestionando la salida de más de 12 jugadores como parte de una profunda reestructuración del plantel de cara a la próxima temporada.