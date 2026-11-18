Entró al hospital por un fuerte dolor de panza y salió con un bebé en brazos Una joven de 22 abriles llegó al hospital porque tenía un fuerte dolor de panza, pensando que se trataba de algún cólico, pero terminó recibiendo la …

Una joven de 22 abriles llegó al hospital porque tenía un fuerte dolor de panza, pensando que se trataba de algún cólico, pero terminó recibiendo la noticia más inesperada de su vida, estaba ra’e en pleno trabajo de parto.

El insólito episodio ocurrió en el Hospital Ingavi del IPS, donde los médicos descubrieron que la paciente lo que tenía era un bebé que estaba apurado por salir. Lo más sorprendente es que la chica ndaje no sabía que estaba embarazada.

A las 10:06 de ayer martes nació el pequeño, pero la alegría del nacimiento vino acompañada de momentos de mucha angustia, porque el bebé no lloró y tenía dificultades para respirar. Los profesionales tuvieron que intervenir de urgencia, brindarle asistencia respiratoria e intubarlo para estabilizarlo.

El recién nacido, de aproximadamente 32 semanas de gestación, quedó bajo cuidados especializados y se coordinó su traslado al Hospital Central.