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Un respiro para los que tenían su platita guardada en ueno, el Banco Central del Paraguay (BCP) confirmó que hay suficiente activos para devolver hasta el último guaraní de los depósitos de los clientes de la entidad bancaria.

La buena noticia fue anunciada este miércoles, tras una reunión en la Cámara de Diputados con representantes de grandes ahorristas, mipymes, jubilados del IPS y autoridades legislativas.

Según explicaron, el balance de exclusión identificó activos sanos, como créditos vigentes y otros instrumentos financieros, que permitirían respaldar la devolución del 100% de los depósitos, incluyendo también los fondos de instituciones públicas y cajas jubilatorias.

Pero todavía hay que esperar. El plazo de 15 días para transferir los activos fue prorrogado por otros 15 días más, mientras que se instalará una mesa técnica permanente para vigilar que se cumpla el cronograma de pagos.

Mientras tanto, el Fondo de Garantía de Depósitos continúa pagando a los pequeños ahorristas.