Itaipú avei ya tiene nuevo dire El Poder Ejecutivo puso a Hugo Zárate Chávez al frente de la Dirección General Paraguaya de Itaipú, luego de la destitución de Justo Zacarías Irún.

El ingeniero Hugo Zárate, es el nuevo dire de Itaipú.

El Poder Ejecutivo puso a Hugo Zárate Chávez al frente de la Dirección General Paraguaya de Itaipú, luego de la destitución de Justo Zacarías Irún.

El nuevo director no es ningún desconocido dentro de la hidroeléctrica. Desde agosto de 2023 venía desempeñándose como director técnico y ahora le toca subir un escalón más para ocupar uno de los cargos más importantes de la institución.

Zárate es ingeniero eléctrico, se formó en Brasil, realizó un posgrado en Sistemas de Control y Automatización y también tuvo participación en el desarrollo e instalación del primer sistema SCADA de Itaipú.

El cambio de nombres ya está hecho; ahora todas las miradas estarán puestas en cómo se manejará la nueva administración.