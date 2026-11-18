Justicia rechaza pedido de la defensa del CEO de ITTI La Justicia rechazó el recurso presentado por los abogados de César Astigarraga, ex CEO de ITTI, y dejó firme la imputación por presunta lesión de co…

La Justicia rechazó el recurso presentado por los abogados de César Astigarraga, ex CEO de ITTI, y dejó firme la imputación por presunta lesión de confianza, pese a que la defensa quiso ponerle un freno al proceso.

El juzgado ratificó la imputación presentada por la Fiscalía y el inicio del procedimiento penal, dentro de una investigación que apunta a un supuesto perjuicio económico superior a los 5.500 jornales mínimos.

Los representantes legales de Astigarraga insistieron con un recurso de reposición para cuestionar las decisiones judiciales, pero el magistrado no les dio la razón, pero les dio la oportunidad de que el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos revise el planteamiento de la defensa.

Por ahora, la imputación sigue en pie y la causa continúa su camino judicial.