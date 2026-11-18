¿Los “Mellis” vuelven a casa? Según los rumores típicos de fin de año, Óscar y Ángel Romero podrían volver a Cerro Porteño para el 2027 junto con otros dos ex azulgranas.

El periodista “Chipi” Vera aseguró en ABC Deportes que para la temporada 2027, Cerro Porteño buscaría incorporar a los “mellis” Óscar y Ángel Romero, a la par que también intentaría repatriar a Alan Benítez y a Alexis Martín Arias. En el caso de estos dos últimos, hay versiones contrapuestas que niegan el interés de la dirigencia en ellos.

Ángel y Óscar llevan prácticamente una década sin jugar en el Ciclón, contando ambos con carreras que llegaron a ser exitosas en el extranjero en algunos clubes como Corinthians o Racing respectivamente. Actualmente, Ángel es suplente en Boca Juniors y Óscar hace lo propio en Huracán.

En el caso de Alan y Alexis, el primero tuvo dos ciclos en el azulgrana, siendo campeón en uno de ellos, el de 2021, pero sin convencer del todo, mientras que el segundo era de lo poco rescatable del Ciclón durante este año, hasta que de manera sorpresiva simplemente decidió irse en Julio para jugar en Uruguay, en donde no le ha ido nada bien.

Gustavo Costas ya fue confirmado como el técnico azulgrana para la próxima temporada, en la cual se espera superar el desastroso año 2026 que está terminando. En este marco, se espera la salida de numerosos jugadores del plantel, en su mayoría extranjeros.