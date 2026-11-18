El GTA 6 se “robó” toda la atención de los alumnos y las escuelas le buscan la vuelta. (Foto: RockStar/IA)

“Solo sé que nada sé”, he’i alguna vez un viejo barbudo que andaba por las calles con una sábana colgando. “Un tal” Sócrates, que le decía. Pero, lo que jamás se imaginó el “padre de la mayéutica” es que, irónicamente, la contradicción que planteó iba a terminar siendo un “parto” en estos tiempos modernos. Es que hoy día, por ejemplo, hay escuelas que van a dar vales a los alumnos para comprar juegos a cambio que asistan a clases y no falten ¡para jugar!

¡¿Mab’eeee?! Sí, así como suena. Es que con el lanzamiento global de GTA 6, el juego del que se viene hablando desde hace años, se tema una “fuga masiva” de estudiantes, por lo que algunas casas de estudios le están buscando la vuelta.

Según la prestigiosa BBC, n Irlanda del Norte, la Escuela Modelo de Belfast Boys, escribió una carta a los padres, afirmando que el lanzamiento del juego coincide con los exámenes de matemáticas. Por eso, a quienes vayan a clases tanto el jueves como el viernes van a participar de un sorteo de una tarjeta de regalo de 70 libras (algo así como 600 mil guaraníes) para comprar juegos en PlayStation o Xbox.

Mary Montgomery, quien es directora de la escuela, dijo que “el enfoque principal” de su carta fue el examen de matemáticas del jueves y “alentando a nuestros hijos a estar en la escuela y listos para lograr lo mejor”.

También destacó el lanzamiento de GTA 6, que está habilitado desde hoy en Oriente, como algo que podría atraer a algunos niños a quedarse en casa. Sin embargo, los vales de los juegos eran un incentivo “dirigido por los alumnos”, he’i la BBC.

Otros centros de estudios, como St John’s Catholic School y Sixth Form College en Bishop Auckland, Inglaterra, anunciaron un sorteo de premios por un valor similar para los estudiantes que asisten y completan el día escolar completo el jueves.