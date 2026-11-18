¿Se viene la Conmebol Nations League? Esta semana se comenzó a rumorear con que las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 podrían sufrir una modificación.

De cara a las Clasificatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2030, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, afirmó que se está hablando de la posibilidad de que las selecciones compitan por una copa, imitando de cierta manera el formato de la UEFA Nations League.

Hay que recordar que tres equipos, Paraguay, Argentina y Uruguay, ya están clasificados al Mundial debido a que serán subsedes de la competición, aunque de todas formas han decidido participar el torneo eliminatorio para poder mantenerse en ritmo, por lo que crear una competición con una copa para el ganador podría ser una manera de incentivar la competitividad.

La Confederación Sudamericana de Fútbol tenía el deseo de organizar la Copa del Mundo 2030 por los 100 años del primer Mundial, pero como no se pudo, consiguió traer algunos partidos para Argentina y Uruguay, finalistas de aquel torneo, y Paraguay, por ser sede de la Conmebol. Con esto, las tres selecciones tienen pasaporte directo a la siguiente cita mundialista mientras que siete deberán buscar su lugar.