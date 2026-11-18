Si vos te quejás que viajás como ganado, ahora resulta que los caballos pasean en bus .

Primero, nació lo del “todos somos iguales”, que está correctísimo. Después, todas las vidas se respetan, también perfecto. Pero después llegaron los Therian nunga y ahora resulta que ¡los caballos suben a los colectivos!

El curioso hecho se dio en el “primer mundo”, al menos para unos cuantos. En una parada de la ciudad yanqui de Detroit, las cámaras de seguridad del autobús captaron algo que no se ve todos los días y, como era de esperarse, se volvió viral en las redes sociales.

El tema es que así, como muchas veces en nuestro país vimos a gallinas o chanchos pasearse tranquilamente hacia el interior, ni qué decir de los famosos “caballos locos”, aunque eran otras cosas, acá unos jinetes que estaban con sus caballos altearon el micro para “tantear” si podían viajar con sus “amigotes”.

Tras una breve conversación con el conductor, introdujeron a los caballos dentro del autobús. Al subirse, cruzaron por el pasillo y poco después bajaron por la puerta trasera. Tras esto, el autobús continuó su recorrido.

El Departamento de Transporte de Detroit (DDOT) comentó el caso, aclarando que solo se permiten animales de servicio que cumplan con los requisitos legales en los autobuses. La entidad subrayó que subir caballos al transporte público puede representar un riesgo para la seguridad de los pasajeros y de los animales.