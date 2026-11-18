¡Un spa celestial! Las vírgenes también se ponen lindas Entre secadores, peines, tratamientos y rulos bien armaditos, en Caacupé funciona un spa muy particular, donde las clientas no son solo mujeres de ca…

Entre secadores, peines, tratamientos y rulos bien armaditos, en Caacupé funciona un spa muy particular, donde las clientas no son solo mujeres de carne y hueso, también acuden imágenes de la Virgen María y otras santas. Detrás de cada arreglo hay una historia de fe, amor y promesas que emocionan.

En el salón Lili spa, las imágenes de la Virgen María y otras figuras religiosas reciben todos los cuidados para lucir hermosas en sus fiestas patronales. Pero ojo, que aquí no se trata de un simple lavado y peinado: ¡hay tratamiento completo, pelucas nuevas, cabello natural y rulos que deben quedar impecables!

La dueña del spa de las vírgenes es Lilian Fariña, quien hace aproximadamente siete años comenzó arreglando la imagen de la Virgen de Caacupé. Lo que empezó como un trabajo especial fue creciendo de a poco, hasta convertirse en un verdadero spa para las imágenes religiosas.

“Con el correr del tiempo, comenzaron a llegar otras clientas muy especiales: Santa Lucía, María Auxiliadora y distintas advocaciones de la Virgen que necesitan una puesta a punto antes de sus celebraciones”, contó a Crónica.

El servicio es bastante completo. “Le lavamos el cabello, realizamos tratamientos para mantenerlo en buenas condiciones, preparamos pelucas con cabello natural, les damos color y, por supuesto, les hacemos los tradicionales rulos bien marcaditos para que el peinado aguante durante todo el año”, dijo.

Pero detrás de cada mechón hay algo mucho más profundo que un arreglo estético. “Muchas personas llegan con sus propias promesas y hasta donan su cabello para que sea utilizado en la peluca de la imagen que tanto veneran y de esa manera utilizan su propia cabellera como muestra de amor y agradecimiento”, expresó.

“Nos sentimos muy bendecidas y contentas porque la gente nos elige. Además, hacemos felices a las personas cuando ven linda a su Virgen y pueden cumplir sus promesas”, he’i Lilian, dejando en claro que este trabajo tiene un significado muy especial para ellas.

El arreglo completo puede costar entre 700.000 guaraníes y G. 950.000, dependiendo del tamaño de la imagen y de la cantidad de cabello natural que se necesite. Actualmente, ya son unas 26 las imágenes de una capilla que pasaron por este particular salón, sin contar las demás que llegan durante el año.

El spa de las vírgenes se convirtió en un lugar donde la belleza se mezcla con la fe. Porque para los devotos, ver a su Virgen bien arregladita no es una cuestión de vanidad, sino una manera de demostrarle cuánto la quieren, agradecerle los favores recibidos y cumplir esas promesas que nacen desde lo más profundo del corazón.

“En este salón las clientas son celestiales, y los tratamientos son de primera” Y aunque no sabemos si las vírgenes salen recomendando el servicio, sus devotos sí se encargan de que cada año vuelvan a reservar su turno.

“La virgencita de Caacupé ya está toda arreglada para recibir a sus devotos el 8 de diciembre, ella ya se adelantó para su día. Otra que pasó por el local en esta semana fue la imagen de Santa Lucía, que vino desde Villarrica”, finalizó.