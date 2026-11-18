[VÍDEO] “¡Oĩma PSG!” Le gritaron a la Selección de Villeta El equipo del Interligas, consagrado campeón del Torneo Departamental, inició el segundo tiempo de la final con una jugada típica del equipo de Luis Enrique.

La Selección de Villeta viralizó en redes un particular saque inicial en el segundo tiempo de la final departamental del Interligas ante la Selección Limpeña, la cual se disputó el pasado domingo en Limpio. La jugada aparentemente buscó sorprender al rival con una presión alta, al estilo del París Saint Germain.

El capitán y figura de Villeta, Gustavo Rivas, se encargó de ejecutar el saque inicial y, lejos de lograr precisión en su remate, terminó lanzando la pelota directamente al lateral. Obviamente que los muchachos limpeños en las gradas comenzaron a silbar, abucheando al equipo visitante.

El chute fue el domingo 15 de noviembre en el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol, acabando 0-0 en el tiempo reglamentario, por lo que el título se definió desde el punto penal. En la tanda, Villetana se impuso por 4-3, con una gran actuación del arquero Marcelo Chelo Cantero, levantando el trofeo de campeón departamental del Interligas con Edgar Mena como entrenador.