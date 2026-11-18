Ya no quieren saber nada. El olimpista quiere gritar campeón el domingo Los Franjeados agotaron en un syky las entradas para el juego del domingo ante Trinidense en el que el equipo de “Vitamina” puede dar una nueva vuelta olímpica.

El olimpista ya quiere liquidar el Clausura 2026 este domingo. Los fanáticos del Franjeado ya están agotando las entradas para el juego de este domingo ante Sportivo Trinidense en el que, con un empate, el equipo de “Vitamina” gritará bicampeón.

Eduardo “Malte” Melgarejo, Gerente General del club, informó en charla con la 730 AM que más de 29.000 entradas ya fueron canjeadas-venidas y apenas quedan unas cuantas para los sectores Graderías Norte y Albirroja VIP, que estiman podrían terminarse ya este miércoles.

Con este panorama, el juego entre el Decano y el “Triki” se jugará a estadio lleno.