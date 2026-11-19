Buscan evitar que empresas vinculadas al caso ueno queden paralizadas Ante el terremoto financiero que sacudió al entorno del grupo Vázquez, el Gobierno salió con una propuesta para evitar que las empresas vinculadas al…

Ante el terremoto financiero que sacudió al entorno del grupo Vázquez, el Gobierno salió con una propuesta para evitar que las empresas vinculadas al caso ueno terminen frenando sus actividades y dejando a trabajadores y proveedores en la calle.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso que plantea crear una administración temporal para aquellas sociedades que no están intervenidas judicialmente, con el objetivo de mantenerlas funcionando y preservar los puestos de trabajo.

La propuesta contempla la conformación de un consejo integrado por varias instituciones del Ejecutivo, que tendrá la facultad de designar a un administrador temporal. Este encargado deberá poner orden, garantizar que las empresas que todavía son rentables sigan operando y evitar que se desplomen mientras se resuelve el sarambi financiero.

Según el ministro, el administrador no le costará un guaraní al Estado, ya que su salario será cubierto con los ingresos generados por las propias empresas. La idea es que trabajadores, proveedores y otros afectados tengan finalmente a quién recurrir, en medio de la incertidumbre que reina actualmente.

El plan también apunta a cuidar el patrimonio de las firmas, evitar el cierre de negocios y garantizar el pago de salarios y aguinaldos, con participación de la Agencia Financiera de Desarrollo y el Fondo de Garantía del Paraguay.

La iniciativa será ahora puesta a consideración del Congreso, mientras crece la preocupación de trabajadores, empresarios y proveedores que esperan que el desenlace de esta crisis no termine pasando factura a quienes nada tienen que ver con el desastre que se armó.