¡Churrazo! Cantante bajó 35 kilos y su lapa se volvió celosa Moises Flor empezó un nuevo estilo de vida en marzo de este año, muy enfocado en su bienestar, ya bajó 35 kilos y quiere seguir quemando unos kilitos más.

Bajó 35 kilos y su lapa ya no quiere que vaya sólo a sus presentaciones. El cantante Moises Flor empezó la dieta cuando alcanzó los 167 kilos, unos meses después nota el cambio y se siente mucho mejor de salud. En charla con Crónica contó que su doña le dice que está más churro y agregó que, “antes no me hacía problemas me decía que vaya nomás a los show, pero ahora ya es celosa”, he´i.

Fue ella misma quien obligó a su músico favorito a ir al nutriologo y empezar los cuidados de la salud. “Ella pagó todo y me insistió para que vaya. Si es por mi no quiero pisar el hospital después de lo de mi papá. Pero la verdad desde que empecé tomé en serio y estoy cuidandome con todo”, confesó el exgordito.

El “ku otro” está muy incluido en la dieta ndaje. “La gente no sabe nomas, pero el sexo es el mejor cardio que existe. A loperro le ayuda con el tema de la próstata y todo. Y ayuda mucho a bajar de peso”, he´i el capo del canto.

Lo purete y que ayuda bastante en su decisión es que siempre fue un gordo deportista. “Siempre jugué piqui con mis amigos. Antes jugaba dos o tres partidos nomas y ya moría, ahora se siente diferente y le meto mucho deporte”, detalló sus actividades.

Anécdota de peso pesado

Moises vicheó entre los recuerdos y sacó de la memoria una situ que no fue para nada divertida. “Un día fuimos al interior a me encontré con un escenario de hierro y terciadas finas. Empecé a subir al escenario y en el segundo escalón siento que se mueve todo. Ahí mismo pedí que me pasen el micrófono. Dios te salve lo que podía llegar a pasar si es que yo me subía a ese escenario”, he´i.

El tema de las ropas aveí es complicado para los gorditos, porque cuesta mucho ndaje conseguir las tallas para hombres grandes. En una ocasión su doña volvió de México con un regalito, era una remera y había solicitado un tamaño más grande. Lo cierto es que no fue tan agradable el momento porque no le quedó la prenda.

Hoy la historia es otra porque quema muy rápido los kilitos y se manda achicar sus ropas.

Chau a todos lo vicios

Pasteloso´i fue hasta marzo de este año, confesó que una de sus debilidades eran los dulces y el litrongo. “La verdad es que no extraño nada, corte todo. Con el medicamento no buscas luego absolutamente nada. Yo antes me quedaba en cualquier semáforo y ya le metía cualquier chupetin, cualquier dulce. Ahora nada”, dijo.

El tratamiento que hace el músico es mbarete ndaje y los profesionales que lo acompañan son muy puretes he´i. “Le dije a mi nutricionista que no soy alcohólico pero que me gusta mucho la cerveza y que si o si suelo tomar por lo menos una botella con los muchachos al terminar el piqui. Me respondió que quiere que yo me cuide y que no me va a prohibir nada”, contó.

Lo cierto es que hasta hígado graso avanzado llegó a tener y con la medicación, más el cuidado que encara todo eso está controlando. “Uno tiene que consultar y cumplir con las indicaciones. Hay gente que se inyecta nomas y no es así nomas este tema”, remató